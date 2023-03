House of the Dragon: HBO sta già programmando il rinnovo per le Stagioni 3 e 4

Secondo quanto riportato in un articolo di Deadline, oltre al fatto che House of the Dragon 2 avrà meno episodi della stagione di debutto, sembra che HBO stia già incominciando a pianificare le prossime stagioni della serie tratta da George R.R. Martin. Non solo la terza stagione sarebbe vicinissima a essere annunciata, si pensa pure alla quarta.

Secondo Deadline, la HBO sta già "pensando di dare il via libera" alla terza stagione dello show. Non solo, il sito riporta che il produttore esecutivo e showrunner della serie Ryan Condal e il creatore della serie George R.R. Martin non sono ancora del tutto convinti della durata complessiva dello show. I due "continuano a discutere sul numero di stagioni", e stanno considerando tre o quattro stagioni in totale. Ecco quando dovrebbe debuttare House of the Dragon 2.

In precedenza Martin aveva dichiarato che lo show avrebbe avuto bisogno di almeno quattro stagioni, con dieci episodi ciascuna, per rendere giustizia alla storia di "Fire & Blood". L'ultima novità importante a essere rivelata su House of the Dragon riguarda la seconda stagione della serie. Secondo un portavoce della HBO, la seconda stagione è stata ridotta da 10 a 8 episodi. Sarebbe facile pensare che la colpa sia della continua riduzione dei costi da parte di Warner Bros. Discovery, ma le fonti sostengono che "la riduzione del numero di episodi è stata dettata da esigenze narrative".

L'articolo conclude che, nonostante una certa indecisione da parte degli autori, è "più probabile che la serie si protragga per quattro stagioni". In definitiva, una pianificazione anticipata della conclusione dello show sarà quasi certamente una notizia gradita ai fan del franchise, alcuni dei quali forse non si sono ancora ripresi dalla delusione dell'ultima stagione di Game of Thrones.

"Ci sono tanti minuti in un episodio (più in quelli della HBO che negli show per cui scrivevo un tempo), e non tanti episodi in una stagione. Sembra che diventino sempre meno con il passare del tempo", ha scritto Martin in un post sul suo blog a ottobre.

"Se House of the Dragon avesse avuto 13 episodi a stagione, forse avremmo potuto mostrare tutte quello che succedeva tra un salto temporale e l'altro, anche se questo avrebbe rischiato che alcuni spettatori si lamentassero che la serie era troppo "lenta" o che "non succedeva niente". Così com'è, sono entusiasta del fatto che abbiamo ancora 10 ore ogni stagione per raccontare la nostra storia... Spero che si continui così". Nonostante queste parole di Martin, i piani sono cambiati ancora...