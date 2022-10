House of the Dragon: HBO registra il più grande successo televisivo dal finale di GoT!

A tre anni dal finale di stagione de Il Trono di Spade, con il finale season di House of the Dragon HBO tocca il suo maggior picco d'ascolti. Nonostante fosse in competizione con importanti eventi sportivi la serie è riuscita a raggiungere il suo record di ascolti sia in tv che in piattaforma.

Secondo quanto dichiarato dalla rete, la HBO ha registrato il suo più grande evento televisivo dai tempi del finale de Il Trono di Spade. Più di 9 milioni di persone si sono sintonizzate in tv per seguire le ultime battute della prima stagione di House of the Dragon spin-off che, a quanto pare, ha rispettato tutte le aspettative della rete sia in tv che in piattaforma.

Distribuita in Italia su Sky, la serie nella serata finale negli USA combatteva contro 2 grandissimi eventi sportivi che avrebbero tranquillamente potuto minare i suoi ascolti e il suo successo. Nonostante ciò un grandissimo numero di appassionati si sono collegati, aumentando il numero di ingressi non solo in tv ma anche in streaming. "Siamo così entusiasti di vedere House of the Dragon infiammare i fan di Game of Thrones in tutto il mondo, così come i nuovi spettatori che stanno scoprendo il mondo di Westeros per la prima volta" ha dichiarato il CEO di HBO Casey Bloyds, nonostante il leak trapelato del finale di House of the Dragon.

Contestualizzando il finale di stagione, vi consigliamo la recensione dell'ultimo episodio di House of the Dragon, arrivato in Italia la notte della messa in onda USA. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!