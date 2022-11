House of the Dragon: HBO sosterrà 12 attori della serie durante la stagione dei premi!

Dopo l'enorme successo di Game of Thrones negli anni in fatto di candidature e riconoscimenti ottenuti, HBO spera di potersi ripetere anche con la serie prequel House of the Dragon. Dopo la conclusione della prima stagione, la rete avrebbe quindi deciso di sostenere la candidatura di ben 12 attori dello show per la stagione dei premi in arrivo.

Data la natura corale della serie e il fatto che alcuni attori hanno interpretato i loro ruoli solo per metà stagione, era difficile prevedere quali interpreti sarebbero stati candidati come protagonisti e quali da non protagonisti. Ora, a poche settimane dal finale di stagione di House of the Dragon, sappiamo come la HBO sceglierà di presentare le sue star nel corso della Season Awards.

Secondo quanto riportato da Gold Derby, 12 attori di House of the Dragon sono stati candidati da HBO per i premi relativi alle categorie attoriali, due dei quali come protagonisti e 10 come interpreti non protagonisti. Emma D'Arcy, che ha iniziato a interpretare Rhaenyra Targaryen nel sesto episodio della serie, è stata candidata come attrice protagonista. Paddy Considine, l'attore che interpreta Re Viserys Targaryen, è l'altro nome in lizza come Attore protagonista.

Per quanto riguarda le categorie degli attori non protagonisti, la HBO ha presentato Fabien Frankel (Ser Criston Cole), Rhys Ifans (Otto Hightower), Matthew Needham (Lord Larys Strong), Matt Smith (Principe Daemon Targaryen) e Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon). Per la categoria di attrice non protagonista, il network ha nominato Milly Alcock (la giovane principessa Rhaenyra Targaryen), Eve Best (la principessa Rhaenys Targaryen), Emily Carey (la giovane Alicent Hightower), Olivia Cooke (Alicent Hightower adulta) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Recentemente, Kit Harington ha detto la sua su House of the Dragon, ammettendo di non aver ancora completato l'intera stagione ma che quello visto finora gli è piaciuto parecchio.

"Ho perso un po' di tempo, non perché non mi piaccia, ma perché sono stato molto impegnato. Ma recupererò", ha detto Harington. "Sono più o meno a metà della stagione. Devo guardare la seconda metà, quindi cercherò di evitare qualsiasi tipo di spoiler. Posso dire che è grandiosa. Hanno fatto un ottimo lavoro. Sono davvero impressionato dalla serie e da come l'hanno portata avanti".