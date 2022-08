House of the Dragon, Henry Cavill diventa un Targaryen! La splendida fanart

Henry Cavill in House of the Dragon? Non si tratta di una clamorosa notizia di casting per la serie spin-off di Game of Thrones ma soltanto una nuova meravigliosa fanart realizzata da BossLogic, che mostra la star con la chioma di Geralt di Rivia di The Witcher ma nei panni di un Targaryen mentre cavalca uno dei draghi a Westeros.

In effetti la creazione di BossLogic stuzzica non poco la fantasia dei fan e Henry Cavill sembra calarsi perfettamente nella parte di un Targaryen.

Sui social i fan hanno subito citato un personaggio presente nei libri ma non nella serie tv: Aegon I Targaryen, capostipite della suddetta famiglia.



Ovviamente si tratta soltanto di pura fantasia; è abbastanza improbabile che Henry Cavill possa entrare a far parte del cast di House of the Dragon, la nuova serie HBO spin-off prequel di Game of Thrones, che proprio questa settimana ha debuttato con il primo episodio in lingua originale. Potete leggere la nostra recensione dell'esordio di House of the Dragon sul nostro sito.



In questi giorni lo show è sulla bocca di tutti e naturalmente l'attenzione è altissima; il tutto si traduce in grandi risultati di audience.

House of the Dragon è la première HBO più vista di sempre e il successo di Game of Thrones ha contributo in maniera esponenziale a creare un'attesa incredibile per la nuova creazione del network, che amplierà ulteriormente le trame dell'universo di GoT.