House of the Dragon, per il nuovo Honest Trailer nella serie HBO "sono tutti sociopatici"

Archiviato il finale di House of the Dragon, ci ha pensato Screen Junkies a catapultarci nuovamente a Westeros nelle vicende del prequel di Game of Thrones, ovviamente per la sua iconica rubrica di video Honest Trailers. Il filmato prende di mira lo show, descrivendo uno per uno tutti i suoi personaggi splendidamente sociopatici. Guardate il video.

Il trailer onesto di House of the Dragon, come consuetudine per la rubrica, mette in evidenza in modo scherzoso la tendenza dello show a far avvicinare di soppiatto i draghi che esplodono nella loro foga distruttiva, le lacrime infinite piante da Alicent e l'amore feticista di Larys Strong (Matthew Needham) per i piedi.

Tuttavia, oltre al narratore Jon Bailey che pronuncia male il cognome di Paddy Considine, il video sosterrebbe che l'unica cosa che la ricca famiglia Targaryen ha in comune con gli abitanti di Westeros è la consanguineità e l'incesto. Tuttavia, in nessuno dei due show è stato dimostrato che questa pratica sia comune al di fuori delle famiglie reali e dell'alta nobiltà. In Game of Thrones, Ser Jaime Lannister ha tentato di uccidere Bran Stark per aver scoperto la relazione incestuosa del cavaliere con sua sorella Cersei, dimostrando che tale pratica nelle famiglie nobili è disapprovata.

L'Honest Trailer paragona anche il principe Daemon Targaryen (Matt Smith) al re Joffrey Baratheon di Game of Thrones. Sebbene Daemon sia certamente un personaggio viziato ed egoista, non ha ancora mostrato un lato del suo carattere così contorto e crudele come il narcisista Joffrey, un giovane re che ha mostrato il suo sadismo uccidendo con gioia la prostituta Ros con una balestra e che non si preoccupava di nessun altro se non di se stesso. E' vero che Daemon ha dimostrato di desiderare il potere, ma anche di provare sincero amore per il fratello Viserys, piegandosi per rientrare nelle sue grazie, e sembra avere molto a cuore la moglie Lady Laena Velaryon (Nanna Blondell) e le loro due figlie.

Proprio a questo proposito, gli autori di House of the Dragon sono stufi delle polemiche su Daemon. Recentemente, HBO ha escluso l'arrivo di altri spin-off di House of the Dragon prima dell'arrivo della stagione 2.