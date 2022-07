House of the Dragon: 'Il Trono di Spade è stato realizzato con spade vere'

Un nuovo approfondimenti dedicato a House of the Dragon su EW ha rivelato che l'attuale Trono di Spade presente nello show è stato realizzato con spade vere, il che lo rende più minaccioso dell'originale, sia dal punto di vista estetico che pratico. La troupe, infatti, è dovuta stare molto attenta per evitare che il cast si facesse male sul set.

La troupe ha dovuto erigere barriere protettive e coprire i punti con palline da tennis tra una ripresa e l'altra, per evitare che qualcuno si ferisse accidentalmente. "Letteralmente abbiamo dovuto mettere delle recinzioni quando l'abbiamo costruita per la prima volta", ha detto il co-showrunner Miguel Sapochnik a EW. "Alcune sono vere e proprie spade. È pericoloso come è [descritto] nei libri". House of the Dragon è la prima serie ambientata nell'universo di Game of Thrones ad andare effettivamente in onda da quando il titolo originale si è concluso nel 2019.

All'inizio dell'anno, il capo della programmazione della HBO Casey Bloys ha parlato con The Hollywood Reporter e si è aperto su una possibile seconda stagione di House of the Dragon. Sebbene sembri un'eventualità inevitabile, il network aspetterà di vedere l'andamento della serie prima di prendere una decisione ufficiale.

"In genere, mi piace avere un approccio in cui parliamo di come potrebbe essere una seconda stagione e parliamo di sceneggiature", ha spiegato Bloys. "Ma tendiamo a vedere come si comporta prima uno show. Detto questo, se dovessi scommettere, direi che ci sono buone probabilità che House of the Dragon abbia una seconda stagione. Ma a noi piace che le cose vadano in onda e che si dia loro un po' di tempo. Detto questo, per la maggior parte degli show, ci prepariamo e ci mettiamo in una buona posizione per proseguire".

Proprio nei giorni scorsi George R. R. Martin, autore delle opere letterarie che hanno dato vita prima a Game of Thrones e poi a questo prequel, ha rivelato che House of the Dragon sarà piena di draghi e battaglie! Non ci resta che aspettare il 21 agosto per vederlo con i nostri occhi! Scoprite l'ultimo trailer ufficiale di House of the Dragon.