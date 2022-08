House of the Dragon: un importante time skip porterà al recasting di alcuni personaggi

House of the Dragon ha fatto il suo debutto pochi giorni fa con il suo primo episodio, stabilendo il record di premiere più vista di sempre su HBO Max. Un enorme successo che ha coinvolto milioni di spettatori, anche quelli che sono rimasti delusi dalla conclusione di Game of Thrones.

In generale, l'accoglienza riservata ai nuovi personaggi introdotti nella serie incentrata sui Targaryen è stata più che positiva, ma molti fan potrebbero non essersi resi conto che la serie si stia già preparando per un importante salto temporale, che porterà inevitabilmente ad un recasting di alcuni personaggi chiave.

Il primo episodio di House of the Dragon si è concluso con la decisione di re Viserys Targaryen (Paddy Considine) di nominare la principessa Rhaenyra (Milly Alcock) come sua erede al trono. Alcuni fan potrebbero però essersi già dimenticati dei vari trailer che hanno anticipato la stagione, che hanno rivelato che il personaggio di Rhaenyra verrà esplorato in due età nettamente diverse della sua vita, interpretata da due diverse attrici.

Non è un segreto: l'attrice Emma D'Arcy è stata protagonista del tour promozionale dello show e vestirà i panni di una Rhaenyra più matura di quella che abbiamo da poco conosciuto. Lo screen time dell'attrice sarà molto probabilmente più alto di quello della Alcock.

Oltre a Rhaenyra, anche Lady Alicent Hightower verrà interpretata da un'altra attrice. Emily Carey ha interpretato Alicent nell'episodio 1, ma Olivia Cooke (Ready Player One) interpreterà la Alicent più matura. Ancora una volta, il ruolo di Cooke nello show non è mai stato un segreto per chiunque abbia seguito la produzione di House of the Dragon, ma molti spettatori potrebbero rimanere spiazzati dal salto temporale dello show.