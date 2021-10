House of the Dragon: ecco il primo incredibile trailer dello spin-off di Game of Thrones!

Senza alcun preavviso e con non poco stupore per i fan del franchise creato da George RR Martin, HBO ha rilasciato il primo teaser trailer di House of the Dragon, l'attesissimo spin-off di Game of Thrones, la cui uscita è prevista per il prossimo anno.

Dunque dopo le immagini dal set di House of the Dragon, possiamo dare un primo entusiasmante sguardo a quella che sarà la serie dedicata alla Casa Targaryen. Nella clip posta in calce alla notizia finalmente possiamo vedere in azione la principessa Rhaenyra Targaryen interpretata da Emma D'Arcy, il principe Daemon Targaryen interpretato da Matt Smith e Alicent Hightower interpretata da Olivia Cooke.

Il fuoco, elemento simbolo della celebre famiglia, apre il teaser trailer, preannunciando quella che sarà il minimo comune denominatore di House of the Dragon, così come la lotta per il potere. In sottofondo una voce fuori campo recita: "Dreams didn't make us kings, Dragon did", ovvero "I sogni non ci hanno resi re, i draghi lo hanno fatto".

Il trailer non ci fornisce per il momento ancora una specifica data di uscita per la serie, sottolineando solo che finalmente è in arrivo su HBO nel 2022. Intanto, le riprese di House of the Dragon proseguono a ritmo serratissimo dopo i molteplici stop dovuti al Covid-19. Speriamo che non ci siano altri intoppi e che l'attesissimo spin-off possa rispettare i tempi di uscita previsti.