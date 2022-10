House of the Dragon: l'interprete di Corlys svela una scena tagliata dall'episodio 8!

Con la conclusione della prima stagione di House of the Dragon si andato concludendo il primo ciclo del racconto dello spin-off de Il Trono di Spade. Nonostante il successo del finale pare che diverse scene siano state tagliate, tra cui una particolarmente violenta che coinvolgeva Corlys Velaryon.

L'attore Steve Toussaint interprete di Corlys ha raccontato di una scena tagliata dell'ottavo episodio che vedeva il suo personaggio coinvolto in una scena particolarmente violenta in battaglia. Il personaggio, negli ultimi episodi non era stato mostrato lasciando un dubbio agli spettatori riguardo la sua sopravvivenza. Solamente nell'ultimo episodio è comparso vivo e vegeto nonostante visibilmente debilitato.

Nel corso di un'intervista all'interprete è stato chiesto il motivo per cui negli ultimi episodi il suo personaggio non era stato direttamente mostrato. "Non lo so. Questa è davvero una domanda per Ryan e Miguel." ha commentato ironico. "Ho avuto questa conversazione con Geeta, il regista dell'episodio 8. Ha spiegato questo meraviglioso scenario in cui Corlys cade in mare, nell'acqua. Sott'acqua, vediamo la sua gola squarciata e sanguinante, e poi viene salvato dai suoi uomini. È stato davvero un bellissimo pezzo... Alla fine non ce l'hanno fatta." Insomma, il pubblico avrebbe dovuto avere una scena molto più violenta che, successivamente, è stata archiviata.

Mentre in Europa il finale di House of the Dragon ha superato il successo americano, rimane ancora un punto interrogativo riguardo il futuro di questi affascianti personaggi. Le vicende riguardanti le diverse casate ritorneranno sicuramente per una seconda stagione. Addirittura, secondo gli showrunner, la serie potrebbe durare diverso tempo.

Per capire qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione della 1x10 di House of the Dragon. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!