House of the Dragon, Jefferson Hall anticipa: 'Ci sarà grande spazio per i Lannister'

House of the Dragon, come suggerisce già il titolo, è una storia principalmente focalizzata sulla casata dei Targaryen, ambientata secoli prima degli eventi di Game of Thrones che vedranno al centro il personaggio di Daenerys Targaryen. Tuttavia, ampio spazio sarà dato anche alla casa dei Lannister, come confermato anche dall'attore Jefferson Hall.

A parte i Targaryen, House of the Dragon si è finora concentrato su membri di famiglie che non hanno avuto un ruolo importante in Game of Thrones, come gli Hightower e i Velaryon. Tuttavia, l'episodio 3 della stagione 1 di House of the Dragon ha introdotto due personaggi dal cognome molto familiare: Jason e Tyland Lannister.

Entrambi interpretati da Hall, i due gemelli sono antenati dei popolari personaggi di Game of Thrones, Cersei, Jaime e Tyrion. La Casa dei Lannister è stata una delle famiglie più importanti di Game of Thrones e, anche se questo non sembra ancora essere il caso della serie prequel, le cose potrebbero cambiare in futuro.

Parlando ai microfoni di Entertainment Tonight, Hall ha parlato di ciò che i prossimi episodi e le prossime stagioni di House of the Dragon potrebbero riservare al clan Lannister. Jason e Tyland saranno attori minori per il momento, ma Hall lascia intendere che per loro si prospettano parti più consistenti.

"Questa è una storia sui Targaryen. E i Lannister hanno un ruolo importante, ma non dall'inizio. [I fan] devono essere pazienti per quanto riguarda questo aspetto. Perché sono stati introdotti nella storia... e stanno sostenendo la storia. Questo non vuol dire che non avranno un ruolo molto forte e centrale con il passare del tempo, ma all'inizio, sicuramente, ci sarà da attendere".

Mentre vi lasciamo alla recensione della 1x03 di House of the Dragon, i fan si sono accorti di un vistoso errore di CGI in House of the Dragon, proprio nel corso dell'ultimo episodio uscito su HBO.