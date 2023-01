House of the Dragon: Joffrey ha spoilerato il finale in Game of Thrones!

House of the Dragon, che questa notte è stata premiata con il titolo di miglior serie drammatica ai Golden Globe 2023, come ben sapete è ambientata diversi secoli prima gli eventi di Game of Thrones.

E proprio lo show targato HBO del 2011 contiene numerosi riferimenti ad eventi passati, che con il passare del tempo e con il debutto dello spinoff si sono ora trasformati in quelli che possono essere considerati dei veri e propri spoiler. Ma non solo. Pensate che uno in particolare riguarda quello che sarà il finale di House of the Dragon.

ATTENZIONE. La notizia contiene spoiler del libro Fuoco e Sangue e del finale di House of the Dragon!

Durante l'uscita della serie madre nessuno sapeva che in futuro si sarebbe realizzato un prequel, così la storia di Rhaenyra e Aegon è stata utilizzata per raccontare e costruire il mondo di Westeros. La Danza dei Draghi viene nominata diverse volte dai protagonisti, ma un momento in particolare si distingue dagli altri perché va a rovinare quella che sarà una morte importante in House of the Dragon.

Lo spoiler proviene da Joffrey Baratheon (Jack Gleeson), quando nella stagione 3 episodio 4, "And Now His Watch Is Ended", mostra a Margaery Tyrell (Natalie Dormer) il Gran Tempio di Baelor. Durante la visita, Joffrey descrive infatti l'orribile morte di Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), uccisa dal fratellastro Aegon II (Tom Glynn-Carney). La regina è stata infatti divorata dal drago del giovane proprio davanti gli occhi ragazzo e i suoi resti si trovano ancora nell'edificio. Una storia non di poco conto, che grazie a Joffrey non andrà ora a sorprendere i fan più attenti.

E voi vi ricordavate di questo evento?