House of the Dragon, Kit Harington ammette: 'Sarà dura sapere di non farne parte'

Vedere una propria creatura finire in mani d'altri non è mai facile: se ne stanno rendendo conto in questi giorni i protagonisti di Game of Thrones, che con il progressivo concretizzarsi di House of the Dragon cominciano ad accettare l'idea che Westeros, nei prossimi anni, sarà casa d'altri e non più la loro.

A parlarne, qualche giorno dopo il 35esimo compleanno di Emilia Clarke, è stato Kit Harington: nel corso di un'intervista su Gli Eterni, infatti, l'attore di Jon Snow ha ammesso di provare sentimenti complessi nel vedere altri attori impadronirsi degli scenari che per tanti anni hanno ospitato lui e i suoi colleghi.

"Penso che vedere persone che indossano abiti e costumi somiglianti a quelli che abbiamo indossato noi per anni, con la stessa musica e gli stessi toni, sapendo però di non farne parte... Credo che sarà un po' dura. Ovviamente lo guarderò e offrirò tutto il mio supporto a Michael Sapochnik, che è al timone dello show... Auguro a loro il meglio, ma quella storia è così vicina al mio cuore che farà sempre un po' male" sono state le parole di Kit Harington.

E voi, siete pronti a fare la conoscenza dei nuovi personaggi del mondo ideato da George R.R. Martin? Fatecelo sapere nei commenti!