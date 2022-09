House of the Dragon, Kit Harington approva lo show: 'Stanno facendo un lavoro fantastico'

Tornare a Westeros dopo le velenose critiche ricevute dal finale di Game of Thrones era un'operazione rischiosa: House of the Dragon sembra però esser partito con il piede giusto, riaccendendo nei fan la voglia di seguire le vicende della famiglia Targaryen e raccogliendo l'approvazione anche dei veterani come Kit Harington.

Mentre il trailer del quinto episodio di House of the Dragon ci anticipa delle nuove nozze (rosse?), l'ex-Jon Snow dello show HBO tratto dai libri di George R.R. Martin ha infatti rivolto parole di apprezzamento alla serie con Matt Smith, dicendosi più che colpito dal lavoro svolto dalla produzione su questo attesissimo prequel.

"Me la sto godendo davvero. Il mio amico Miguel [Sapochnik, regista tra gli altri di episodi come La Battaglia dei Bastardi] è lo showrunner, penso che stiano facendo un lavoro fantastico. È una cosa strana dare il via a un nuovo show nello stesso regno e far sì che abbia una sua personalità, ma penso che loro siano riusciti a raggiungere questo risultato" sono state le parole della star de Gli Eterni.

Vi trovate d'accordo con le parole di Kit Harington o credete che alla nuova serie HBO manchi ancora qualcosa? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della 1x04 di House of the Dragon.