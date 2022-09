House of the Dragon: Kit Harington dice la sua sul prequel di Game of Thrones!

Dopo tanti dubbi e preoccupazioni, grandi risultati di pubblico e critica dopo i primi episodi di House of the Dragon. Con milioni di spettatori dalla sua, può contare anche su tutta una serie di star di Game of Thrones entusiaste per il prequel. Ora però si aggiunge un parere cruciale: quello di Kit Harington, pronto per il sequel.

Il nuovo show tratto dalle opere di George R.R. Martin ha finalmente iniziato la sua corsa settimanale sugli schermi di Hbo Max negli Stati Uniti e in esclusiva italiana su Sky e NOW. Finora i pareri del pubblico e della critica sono più che incoraggianti, mentre la serie va approfondendo puntata dopo puntata la figura di Craghas Drahar: ecco chi è il nuovo inquietantissimo villain di House of the Dragon.

Ma oltre al pubblico da casa, stanno facendo sentire il loro supporto anche diverse star storiche di Game of Thrones. Fra questi, Kit Harington ha condiviso di recente il suo pensiero ai microfoni di ET Canada. L’attore ha detto: "Mi sto davvero divertendo. Il mio amico Miguel Sapochnik lo ha condotto, quindi mi sto davvero divertendo. Penso che abbiano fatto un lavoro fantastico. È strano e complesso iniziare uno spettacolo completamente nuovo nello stesso tipo di universo narrativo e riuscire a renderlo unico. Penso che ci siano riusciti, penso l'abbiano fatto davvero".

Il parere di Harington – che di recente, per rimanere in tema di grandi franchise, ha anticipato importanti sviluppi su Black Knight nel MCU – conta forse più di altri non tanto per il ruolo da protagonista che ebbe nella serie madre, ma perché dovrebbe essere il prossimo a doversi confrontare con il rischio di uno spinoff. Il sequel su Jon Snow, da lui sviluppato anche a livello produttivo, rimane la prossima scommessa di HBO all’interno dell’universo di Westeros. La speranza è che anche Harington sia riuscito a “renderlo unico”.