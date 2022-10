House of the Dragon, Larys Strong è il nuovo Ditocorto? C'è una sola grande differenza!

House of the Dragon ci sta regalando alcune piacevoli sensazioni di deja vu: gli intrighi, i giochi di potere, il sesso e la violenza ci riportano ai tempi in cui Game of Thrones era ancora lontana dalle critiche che l'avrebbero successivamente massacrata. In questo discorso va, inoltre, ad inserirsi un personaggio in particolare.

Stiamo parlando di Larys Strong, attuale Signore dei Sussurri presso la Fortezza Rossa: immediatamente presentatoci come un personaggio viscido, freddo, intelligente e calcolatore, il nostro Piededuro ha dato il meglio di sé nel sesto episodio di House of the Dragon, mandando letteralmente a morte suo padre e suo fratello pur di ottenere il titolo di Lord di Harrenhal.

Spontanei sono partiti, sin dalla prima apparizione del nostro Larys, i paragoni con un altro fuoriclasse degli intrighi di corte, aka Ditocorto: tra i due personaggi sembra esserci un'evidente somiglianza, dai modi di agire (ricordiamo la nonchalance con cui il buon Petyr tramava per la morte di Lord Arryn, circuiva e poi uccideva Lysa Arryn, scatenava senza troppi rimorsi una guerra che avrebbe messo a ferro e fuoco i Sette Regni, vendeva Sansa Stark a quel gentiluomo di Ramsay Bolton ed altre efferatezze varie ed eventuali) alla rabbia repressa, che in Ditocorto aveva origine nell'amore per Catelyn Stark e in Strong in una vita trascorsa a vedersi emarginato dagli altri uomini a causa della sua poca prestanza fisica.

Proprio quest'ultimo aspetto ci porta però a quella che, per ora, appare come l'unica, vera differenza tra i due personaggi: Strong sembra infatti al momento non nutrire interessi romantici di alcun tipo, a differenza di un Ditocorto che, come ben sappiamo, avrebbe a modo suo fatto follie per Cat prima e per Sansa poi. L'assenza di quest'impulso rende dunque se possibile Piededuro un personaggio ancora più pericoloso del suo successore, la cui debolezza per l'altro sesso sarà, in fin dei conti, la maggior causa del suo declino.

E voi, cosa ne pensate? Avevate notato queste somiglianze tra i due personaggi? Pensate che ci siano altre analogie tra Larys e Petyr? Diteci la vostra nei commenti! Il trailer del settimo episodio di House of the Dragon, intanto, sembra anticiparci la morte di un personaggio.