House of the Dragon, matrimonio in vista per Rhaenyra e Daemon? Cosa ci dice il romanzo

La prima stagione di House of the Dragon sta regalando molti colpi di scena ai fan di Game of Thrones che si stanno appassionando anche alle vicende dei Targaryen nello spin-off prequel del celebre show HBO. In particolare uno dei rapporti maggiormente in vista della narrazione è quello tra Rhaenyra e Daemon Targaryen.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su House of the Dragon.



I fan si chiedono: Rhaenyra e Daemon convoleranno a nozze? I Targaryen hanno sempre caldeggiato i matrimoni all'interno della famiglia, con l'obiettivo di mantenere una discendenza 'pura'. Un matrimonio da Rhaenyra - scoprite tutto su Emma D'Arcy - e Daemon non sarebbe una novità per la casata.



Daemon ha cercato di convincere sia Viserys che Rhaenyra che lui e sua nipote dovrebbero sposarsi. Richieste che inizialmente non sono andate a buon fine: tuttavia il salto temporale dell'ultimo episodio dello show ha visto cambiare le circostanze.

Laena, moglie di Daemon, è morta togliendosi la vita con il fuoco del drago durante un parto pericoloso mentre Rhaenyra è ancora sposata con Laenor, fratello di Laena, ma sappiamo che non durerà a lungo. Nel libro da cui è tratta la serie, Laenor e Laena muoiono a distanza di un anno l'uno dall'altra. Ecco perché la situazione che potrebbe crearsi sembra ideale per un matrimonio tra Daemon e Rhaenyra.



Nonostante la riluttanza, Rhaenyra potrebbe vedere di buon occhio un'unione con Daemon, forse l'unica opportunità per riprendersi il potere. Ma Daemon e Rhaenyra non possono sposarsi prima della morte di Laenor, e in base alla sequenza del libro i due convoleranno a nozze prima della fine della stagione corrente.



