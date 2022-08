House of the Dragon, Matt Smith ammette: 'È un ca**o di libro enorme, non l'ho finito'

In molti sostengono che la qualità di Game of Thrones sia calata una volta terminato il materiale a cui attingere: gli scritti di George R.R. Martin si sono dunque dimostrati di vitale importanza per la nota serie TV, dinamica che supponiamo possa ripetersi in occasione di House of the Dragon... Nonostante qualche attore un po' pigro!

Già, perché dopo aver parlato delle scene di sesso in House of the Dragon Matt Smith ha anche ammesso di non aver portato a termine la lettura di Fuoco e Sangue, il libro di George R.R. Martin da cui è stata tratta, appunto, la prima serie spin-off ambientata nell'universo di Game of Thrones.

"Non l'ho ancora finito, è un ca**o di libro enorme!" sono state le parole dell'ex-Doctor Who, che ha poi parlato delle aspettative intorno allo show HBO: "Non l'ho ancora vista, ma spero sia bella. Ovviamente poggi le tue basi sull'eredità di una serie che ha avuto un enorme impatto sulle persone, non sarà mai possibile ricreare ciò. È un po' come essere in una band: devi suonare le hit, ma devi anche sperare che il secondo album sia in grado di portare avanti quella narrativa".

Cosa ne pensate? Credete che in qualità di attore protagonista il buon Matt avrebbe dovuto fare uno sforzo in più o, tutto sommato, la lettura del materiale d'origine è qualcosa da cui è possibile prescindere? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono state le reazioni all'anteprima di House of the Dragon.