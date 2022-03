House of the Dragon, Matt Smith ammette: 'E' una grande sfida'

Nell'attesa di un nuovo trailer di House of the Dragon, Matt Smith torna a parlare del primo spin-off di Game of Thrones e della pressione che il cast di House of the Dragon sente su di sé.

Nell'attesissima serie in uscita entro l'anno, Matt Smith vestirà i panni del principe Daemon Targaryen, erede al trono dei Sette Regni di Westeros.

In una recente intervista, l'attore britannico ha ammesso di sentire molta pressione sull'esito di questo primo spin-off di Game of Thrones, la serie HBO creata sull'universo letterario nato dalla penna di George R. R. Martin: "E' ovviamente una grande sfida per tutti noi che ne facciamo parte" ha dichiarato Smith. "C'è un fandom immenso che circonda Game of Thrones, e giustamente. Ha lasciato un'impronta in così tanti modi e sarà difficile ripetere tale impresa. Speriamo che House of the Dragon possa trasformarsi in qualcosa di diverso".

Dopo la discussa stagione conclusiva di Game of Thrones, che ha diviso i fan della serie, HBO punta tutto su House of the Dragon per ravvivare l'interesse verso il fantastico mondo creato da Martin. La partecipazione dell'autore allo spin-off in qualità di produttore esecutivo basterà a contrastare ogni preoccupazione da parte dei fan della saga?

Non ci resta che attendere il debutto di House of the Dragon per scoprire se il nuovo show HBO saprà raccogliere l'eredità di una serie tra le più popolari della storia della televisione. House of the Dragon non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma è ormai confermato che le riprese di House of the Dragon si sono concluse: restate sulle nostre pagine per nuovi aggiornamenti, nella speranza che presto HBO renda pubblica la data d'uscita!