House of the Dragon, Matt Smith colpito da un'ascia durante le prove di un combattimento

Un incidente sul set di House of the Dragon sarebbe potuto costare molto a Matt Smith: l'evento è stato rivelato oggi, a meno di un mese dall'esordio dello spin-off di Game of Thrones, da Fabien Frankel in un'intervista a Variety. Ecco le rivelazioni dell'attore britannico che vedremo nei panni di Ser Criston Cole!

Le riprese di House of the Dragon sono state segnate dalla sventura quando, in una scena di combattimento in cui erano presenti sia Frankel che Smith, qualcosa non è andato nel verso giusto: durante il Comic-Con Fabien Frankel ha raccontato di aver accidentalmente colpito Matt Smith in volto con un'ascia mentre stavano provando i movimenti di una scena di combattimento della nuova serie HBO.

In queste ore Frankel è tornato a commentare l'episodio su Variety: "Rimpiango davvero di averne parlato perché mi è stato chiesto se l'ho ferito gravemente. Ma al tempo ho pensato 'Oddio, di tutte le persone che potevo colpire con un'ascia in volto, Matt è il peggiore'", svelando anche di aver temuto seriamente di essere licenziato.

Per fortuna il gesto non intenzionale di Frankel non ha causato gravi danni a Smith: "Mi ha colpito, ma è andato tutto bene. Sono sopravvissuto per combattere ancora" ha scherzato la star di Doctor Who e The Crown.

Durante il panel del Comic-Con è stato svelato anche il trailer ufficiale di House of the Dragon, lo show ambientato duecento anni prima degli eventi di Game of Thrones, negli anni del regno di Viserys I Targaryen, il più potente nella storia della sua casata con un esercito di 15 draghi ai suoi ordini. Sarà la lotta interna alla famiglia per la successione al trono a scatenare una delle guerre più memorabili dell'universo nato dalla penna di George R.R. Martin, la Danza dei Draghi.

House of the Dragon debutterà su HBO e in contemporanea su Sky Italia il prossimo 21 agosto.