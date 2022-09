House of the Dragon, Matt Smith conquista Jimmy Fallon con il suo perfetto valyriano

Daemon Targeryen è sicuramente uno dei personaggi più amati di House of The Dragon e il merito è sicuramente del suo interprete Matt Smith che ha saputo interpretare al meglio questo principe canaglia in tutta la sua complessità. Per farlo nel migliore dei modi ha dovuto imparare anche il valyriano, l'antica lingua dei nobili di Essos e Westeros.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Jimmy Fallon durante il suo ormai celeberrimo The Tonight Show Matt Smith ha dimostrato di aver appreso davvero bene l'alto valyriano, la lingua che spesso utilizza per discutere con sua nipote Rhaenyra paragonabile in un certo senso al nostro latino medievale, utilizzato per i documenti ufficiali.

Per parlare al meglio questo particolare ceppo linguistico nato dalla fantasia di George RR. Martin, Matt Smith ha dovuto studiare moltissimo ma alla fine i risultati sono davvero eccezionali come dimostra la discussione avuta con il celebre comico.

E parlando del successo di House of The Dragon, l'ormai ex ma ancora amatissimo interprete dell'Undicesimo Dottore si abbandona ad una curiosa descrizione del prequel di Game of Thrones: "Parla di questa famiglia incestuosa, instabile e sociopatica con delle parrucche bionde e che litigano in continuazione gli uni con gli altri".

Intanto continua a fare scalpore la scena dell'incesto di House of the Dragon. I Targaryen ci hanno abituato da tempo a questo genere di rapporti interfamiliari ma il pubblico sembra non essersi ancora abituato.