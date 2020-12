House of the Dragon: Matt Smith, Olivia Cooke e Emma D'Arcy nel prequel di Game of Thrones

La Casa dei Draghi apre le sue porte ai suoi primi membri: Matt Smith, Olivia Cooke e Emma D'Arcy si aggiungono al cast di House of The Dragon lo spin-off prequel di Game of Thrones.

Dopo l'annuncio di Paddy Considine nel cast della serie, House of the Dragon vede tre nuovi nomi aggiungersi al mix: Matt Smith (Doctor Who, The Crown), Olivia Cooke (Ready Player One, Vanity Fair) e Emma D'Arcy (Hanna, Truth Seekers).

Nello show da 10 episodi sviluppato da Ryan Condal e Miguel Sapochnik, e ambientato 300 anni prima degli eventi narrati nella serie principale di Game of Thrones, dovrebbero esservi cinque personaggi principali: Re Viserys Targaryen (Considine), Alicent Hightower, la Principessa Rhaenyra Targaryen, il Principe Daemon Targaryen e Lord Corlys Velaryon, per il cui ruolo dovrebbe essere in trattative Danny Sapani (Penny Dreadful, Black Panther).

Smith sarà il Principe Daemon Targaryen "fratello minore di Re Viserys e erede al trono. Un guerriero ineguagliabile e Signore dei Draghi, Daemon possiede il vero sangue del drago. e sapete come si dice, quando nasce un Targaryen, gli Dei lanciano una moneta...".

Cooke sarà invece Alicent Hightower "figlia di Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re, è la più avvenente donna dei Sette Regni. È stata cresciuta alla Fortezza Rossa, in prossimità del Re e della sua cerchia ristretta; possiede grazia e raffinatezza, ma anche un acume politico particolarmente affilato".

D'Arcy sarà infine la Principessa Rhaenyra Targaryen "primogenita del Re, dal puro sangue Valyriano, è anche lei una Signora dei Draghi. Molti direbbero che Rhaenyra ha sempre avuto tutto fin dalla nascita... Ma non è nata uomo".

La notizia arriva solo pochi giorni dopo la diffusione dei primi concept art di House of The Dragon.