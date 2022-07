House of the Dragon: Matt Smith, Olivia Cooke e gli altri nelle nuove immagini di HBO!

The Hollywood Reporter ha diffuso in rete in esclusiva delle nuovissime immagini ufficiali di House of the Dragon, il primo spin-off tratto da Game of Thrones che esordirà ufficialmente su HBO (in Italia arriverà in streaming e in onda su Sky) il prossimo 21 agosto. Nelle immagini il cast principale dello show, tra cui Matt Smith e Olivia Cooke.

House of the Dragon sarà ambientata tre secoli prima degli eventi di Game of Thrones e racconterà la storia della casata Targaryen, segnata dallo spettro della follia e da varie profezie.

Nelle nuove foto ufficiali (che potete scorrere nel tweet in calce all'articolo) possiamo vedere da vicino alcuni personaggi di questa serie prequel, come una giovane primogenita di re Viserys, Rhaenyra Targaryen, interpretata da Emma D'Arcy nella sua versione adulta e da Milly Alcock da giovane, nonché Re Viserys I (Paddy Considine) e il principe Daemon Targaryen (Matt Smith).

Proprio Emma D'Arcy ha recentemente dichiarato che la sua Rhaenyra "si spingerà ai limiti della femminilità".

"È una persona che non concorda con il modo in cui è vista dal mondo, anche quest'etichetta di Delizia del Reame, che implica comunque una sorta di passività, essere l'oggetto delle occhiate della gente. È come se avesse un doppelganger. Il doppelganger è una Rhaenyra nata uomo, ed ha accesso a tutte le cose che lei desidera e che sente sue. Ha uno splendido rapporto con suo zio Daemon, sono fatti della stessa pasta, ma le leggi per loro funzionano diversamente" sono state le parole dell'attrice.

Proprio nei giorni scorsi George R. R. Martin, autore delle opere letterarie che hanno dato vita prima a Game of Thrones e poi a questo prequel, ha rivelato che House of the Dragon sarà piena di draghi e battaglie! Non ci resta che aspettare il 21 agosto per vederlo con i nostri occhi! Scoprite l'ultimo trailer ufficiale di House of the Dragon.