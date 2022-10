House of the Dragon, Matt Smith: 'Più facile essere un Targaryen che in Doctor Who'

Ieri la notizia del leak dell'ultimo episodio di House of the Dragon ha portato preoccupazione e disappunto in casa HBO, che non ha perso tempo ed è corsa subito ai ripari. In attesa dell'uscita ufficiale del decimo e conclusivo atto l'attore Matt Smith si è raccontato, tra progetti passati e presenti.

L'attore britannico, che ha vestito i panni di Daemon Targaryen in House of the Dragon, ha recentemente ammesso che questa esperienza con HBO ha avuto qualcosa di diverso rispetto al suo lavoro con la BBC e Doctor Who.

Smith è stato l'Undicesimo Dottore dal 2010 al 2013, compito che si è rivelato più complicato del previsto: "La pressione che si era creata con Doctor Who è stata straordinaria. In questo, stai condividendo la storia con tipo 10 altri attori. Doctor Who è Doctor Who, Amleto è Amleto, capite? Avevo 26 anni [quando sono stato scritturato] e non so se sentirò mai più una pressione del genere", aggiungendo: "Penso che chiunque lasci Doctor Who sentirà per sempre la mancanza di Doctor Who, perché non c'è niente di meglio. È il personaggio più glorioso. Vivere con l'idea di poter viaggiare nel tempo è fantastico. È senza limiti. È una parte difficile da lasciare".

Mentre, ha continuato, girare House of the Dragon è stato quasi un monotono lavoro d'ufficio: "La serie è un enorme franchise globale, o almeno così mi dicono, ma io vado semplicemente a lavorare in uno studio a Watford e cerco di mettere le battute nell'ordine giusto".

