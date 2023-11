House of the Dragon, Matt Smith protagonista de La morte di Bunny Monroe di Nick Cave

In attesa del primo trailer di House of the Dragon 2, l'attore Matt Smith ha già trovato il suo prossimo progetto oltre l'iconico Daemon Targaryen: un adattamento del romanzo La morte di Bunny Monroe, scritto dal famoso musicista Nick Cave.

La star di The Crown ha firmato per essere protagonista e produttore esecutivo del progetto, che sarà una serie tv limitata tratto dall'omonimo romanzo pulp: composta da un totale di sei episodi, la serie tv de La morte di Bunny Monroe sarà scritta da Pete Jackson (Somewhere Boy) e diretta da Isabella Eklöf (Industry, Holiday), con in produzione Clerkenwell Films (The End of the F***ing World, Misfits) in associazione con Sky Studios. Le riprese della serie inizieranno la prossima primavera, con Sky Atlantic e il servizio di streaming NOW che porteranno lo spettacolo nel Regno Unito (e presumibilmente anche in Italia), mentre NBCUniversal Global Distribution che gestirà le vendite internazionali per conto di Sky Studios.

Matt Smith interpreterà il ruolo principale di Bunny Munro, un venditore di porta a porta di prodotti di bellezza malato di dipendenza dal sesso la cui vita è sconvolta dal suicidio di sua moglie Libby. Insieme al figlio di 9 anni Bunny Junior, intraprende un viaggio sempre più fuori controllo attraverso il sud dell'Inghilterra mentre impara a fare i conti con il dolore cercando di sedurre qualsiasi donna incontri e mentre Bunny Junior inizia a parlare con il fantasma di sua madre. Tra i produttori ci sarà anche lo stesso Nick Cave, che ha dichiarato: "Finalmente qualcuno ha il coraggio di portare sullo schermo questa storia empia e vergognosa".

Per altri contenuti ecco cosa sappiamo sulla data d'uscita di House of the Dragon 2.