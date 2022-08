House of The Dragon, Matt Smith su Rhaenira e Daemon: 'Sono in posizioni molto simili'

I rapporti in famiglia non sono mai una cosa semplice, specie quando ci sono di mezzo il potere e dei draghi sputafuoco: lo sanno bene i membri di casa Targaryen, che non sono certo abituati a riunioni di famiglia delle più serene e rilassate. Come sarà, ad esempio, il rapporto tra Daemon e Rhaenira Targaryen in House of the Dragon?

Lo show HBO di cui vedrete a breve la nostra recensione darà infatti parecchio spazio ai personaggi interpretati rispettivamente da Matt Smith ed Emma D'Arcy, che nel corso di una recente intervista hanno analizzato proprio il rapporto tra i due Targaryen: "Sotto molti aspetti sono in una posizione molto simile. Entrambi hanno ereditato questa enorme pressione" sono state le parole dell'ex-Doctor Who.

A prendere la parola è stata poi Emma D'Arcy: "Le leggi vengono applicate su di loro in modi completamente diversi. Rhaenira vede quest'uomo incredibilmente critico nei confronti di suo padre, ma comunque capace di avere nella sua vita un'influenza che a lei non è permessa" sono state le parole dell'attrice.

"Sono due lati della stessa medaglia, in entrambi ribolle il fuoco dei Targaryen" ha poi concluso D'Arcy. Insomma, preparate gli estintori: si prospettano un bel po' di incendi da domare! Lo showrunner, intanto, ha paragonato House of the Dragon a Succession... Solo con qualche drago in più!