House of the Dragon, Matt Smith sulle scene di sesso: 'Non pensate alla moralità di oggi'

Uno dei personaggi preferiti dal pubblico di House of the Dragon è certamente il Daemon Targaryen impersonato da Matt Smith, ma questi ha certamente avuto alcuni incontri sentimentali parecchio discutibili. Proprio Smith nel corso di una recente intervista ha potuto parlare delle scene di sesso che coinvolgono il personaggio dicendo la sua.

Recentemente Smith ha parlato con il Los Angeles Times e gli è stato chiesto di parlare delle scene di sesso girate per House of the Dragon.

"Fattore di disgusto?" Ha detto Smith. "È difficile. Ti metti continuamente in discussione. Ma bisogna rimuovere la morale dei giorni nostri. È un'epoca diversa. È una storia, e la storia richiede che questi due personaggi lo facciano. Quindi lo si fa". Ha aggiunto: "Ma credo che siamo stati fortunati con Clare Kilner, la regista [di King of the Narrow Sea]. Ha gestito le scene di sesso nel modo migliore che abbia mai visto".

Nel corso di un'intervista con il New York Post, l'attrice Milly Alcock aveva parlato delle riprese della scena del bordello. "No, stranamente. [Matt Smith e io] eravamo semplicemente amici", ha spiegato Alcock quando gli è stato chiesto se girare la scena fosse stato imbarazzante. "Quindi, è stato abbastanza piacevole... Avevamo un coordinatore dell'intimità e abbiamo lavorato con lei durante le prove, stabilendo la scena mesi prima". L'attrice ha aggiunto: "Clare Kilner, la nostra regista, ha fatto in modo che non vedessimo del bordello fino al momento delle riprese... Quindi, era la prima volta che camminavamo nel bordello e lui la guidava attraverso la stanza con tutti gli altri corpi. È stato piuttosto scioccante. Ti viene da pensare: "È un po' strano e sciocco"".

Alcock ha aggiunto: "C'erano comparse che avevamo appena conosciuto e che stavano facendo il 69 da 12 ore... È piuttosto strano. Ci siamo sentiti vestiti in modo eccessivo perché tutti gli altri erano nudi". Ha spiegato: "Rhaenyra ha un'età in cui non sa distinguere tra amore platonico, amore romantico e lussuria, perché non ha vissuto abbastanza a lungo e non ha fatto queste esperienze... Penso che capisca che c'è un sentimento qui [con Daemon], ma non è del tutto sicura di dove si trova, e di come comportarsi con esso e gestirlo".

