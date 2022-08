House of the Dragon, Matt Smith sulle scene di sesso:'Sono un po' troppe'

Matt Smith sarà una delle star della prima serie tv successiva alla fine di Game of Thrones all'interno del franchise, House of the Dragon, nel ruolo del principe Daemon Targaryen. Da diverse settimane si discute della quantità di scene di nudo e sesso presenti all'interno degli episodi e Smith ha espresso il proprio pensiero.

Intervistato da Rolling Stone, Matt Smith ha confessato di ritenere un po' eccessivo il numero delle scene di sesso incluse nella serie.



"Ti ritrovi a chiederti 'Abbiamo bisogno di un'altra scena di sesso?'. E loro dicono 'Si, la facciamo'. E immagino che tu debba chiederti 'Cosa stai facendo? Stai rappresentando i libri o stai diluendo i libri per rappresentare il tempo in cui viviamo?'. Io ritengo che il tuo compito sia quello di rappresentare i libri in modo veritiero e onesto, così come sono stati scritti" ha dichiarato Smith.



Una risposta estremamente diretta, così come quella successiva:"Se mi chiedi se il mio personaggio ha troppe scene di sesso ti dico sì, un po' troppe".

Da un lato l'opinione negativa di Matt Smith sulle scene di sesso. Dall'altro quella del co-showrunner Miguel Sapochnik sulla mancanza di scene di violenza sessuale:"Non le evitiamo. Semmai faremo luce su questo aspetto. Non puoi ignorare la violenza che è stata perpetrata sulle donne dagli uomini in quel periodo. Non dovrebbe essere minimizzata e non dovrebbe essere glorificata".



In attesa della serie scoprite le reazioni all'anteprima di House of the Dragon.