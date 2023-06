House of the Dragon, Matt Smith sicuro: 'L'amore di Daemon per suo fratello è sincero'

Daemon Targaryen è stato il vero mattatore di questa prima stagione di House of the Dragon: il personaggio di Matt Smith ci ha regalato alcuni dei momenti più memorabili della serie prequel di Game of Thrones, soprattutto quando la sua strada ha incrociato quella del compianto fratello Viserys, con il quale il rapporto era a dir poco burrascoso.

Un rapporto complicato che, secondo Matt Smith, nasconde però un sentimento di sincero amore fraterno: a parlarne è stato proprio l'attore, che nel corso di un'intervista ha analizzato quanto abbiamo visto nel corso della prima tornata di episodi della serie che Peter Dinklage ha ammesso di non aver ancora visto.

"Penso che Daemon abbia una morale tutta sua, quindi a suo modo di vedere lui sta sempre facendo la cosa giusta. Penso che il suo amore per il fratello sia sincero, semplicemente ogni tanto prende una connotazione un po' malsana. Quando potreste pensare che stia facendo la cosa giusta in realtà non la sta facendo, e quando lui pensa di star facendo la cosa sbagliata in realtà è in errore. Non so se ci sia la possibilità che diventi un personaggio positivo, ma sicuramente c'è una parte leale in lui" sono state le parole di Smith. Nell'attesa di scoprire cosa ne sarà di Daemon, comunque, un video dal set di House of the Dragon ci ha anticipato una tragica perdita per Rhaenys.