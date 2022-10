House of the Dragon, Matthew Needham su Larys Strong: 'Non credo sia pazzo'

Larys Strong è il Ditocorto di House of the Dragon, un fine calcolatore che pur non essendo di fatto apertamente immischiato nella lotta per il Trono di Spade, tesse abilmente le trame politiche in quel di Approdo del Re. E proprio su questo personaggio controverso è ora intervenuto il suo interprete Matthew Needham.

L'attore ha infatti detto la sua sulla presunta follia di Piededuro che dopo aver procurato la morte di suo padre e suo fratello nel corso dell'episodio 6 di House of the Dragon, è ora divenuto ufficialmente il signore di Harrenhal. E in riferimento al suo rapporto con la Regina Alicent ha detto:

"Non credo che sia pazzo. Quello che amo di quella scena e più in generale quello che amo fare con Olivia è che, per quanto sia una mossa potente ed è lui che la porta a compimento, per così dire, c'è anche un elemento di gioco. 'Farò tutto questo, mi sporcherò con tutto questo sangue sulle mie mani e tu potrai mantenere tutta la tua ingenuità al riguardo'".

L'interprete di Lord Larys ha poi aggiunto: "Non direi che è romantico, ma c'è comunque qualcosa sotto. Non è erotico, ma c'è una sorta di brivido per Larys. Pur non volendo nulla in quel senso, il suo atteggiamento è comunque fraintendibile. Era proprio quello che volevo trasmettere in quella scena. Ma ovviamente sembro solo pazzo. Forse sono solo arrabbiato, non lo so".

L'anteprima dell'episodio 8 di House of the Dragon sembra aver notevolmente aumentato la posta in gioco. Quale sarà la prossima mossa di Piededuro? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.