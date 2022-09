House of the Dragon, Miguel Sapochnik sulla crisi dell'amicizia tra Rhaenyra e Alicent

Il rapporto tra Rhaenyra e Alicent è uno degli aspetti più intriganti di House of the Dragon, la serie tv prequel di Game of Thrones. Si tratta di un passaggio chiave nell'economia della serie, per tutto ciò che poi accadrà a Westeros. Intervenuto nel podcast ufficiale di Game of Thrones, ne ha parlato Miguel Sapochnik.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su House of the Dragon. Su Everyeye è disponibile la recensione dell'episodio 6 di House of the Dragon.



Il co-showrunner della serie ha raccontato:"Se guardate al modo in cui la relazione tra Alicent e Rhaenyra si sviluppa nei primi cinque episodi o nei primi quattro o cinque anni del tempo che trascorriamo con loro, sono buone amiche con questo potenziale intreccio romantico che è sempre stata una cosa importante per me, che pensavo fosse una componente essenziale del motivo per il quale sono amiche così intime. Sembra che sia una specie di amore non corrisposto. Non è qualcosa che Alicent ha scelto d'incoraggiare. C'è mai stato qualcosa? Non lo so. Ma c'è qualcosa, giusto? E Rhaenyra nutre questo profondo desiderio per la sua migliore amica".



Nel salto temporale del sesto episodio abbiamo assistito ad un cambio di attori: Emma D'Arcy ha sostituito Milly Alcock nel ruolo di Rhaenyra Targaryen mentre Olivia Cooke ha preso il posto di Emily Carey nei panni di Alicent Hightower.



Un cambio di attori che non preoccupa HBO, soprattutto perché il dato sugli spettatori cresce ulteriormente.