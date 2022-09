House of the Dragon, Milly Alcock difende la scena d'incesto: 'Daemon fa bene a Rhaenyra'

La star di House of the Dragon Milly Alcock ha difeso la decisione dei creatori dello show di mettere in scena la relazione incestuosa del suo personaggio Rhaenyra Targaryen con suo zio, Daemon Targharyen, interpretato dal carismatico Matt Smith.

In un'intervista al New York Post, la Alcock ha parlato del controverso bacio tra Rhaenyra e Daemon nel quarto episodio di House of the Dragon, dichiarando che a suo modo di vedere l'esperienza della giovane principessa con lo zio temerario sia un passo nella giusta direzione nel percorso che la porterà a comprendere il significato dell'amore e dell'essere innamorati: "Penso che sia complicato. Penso che Daemon sia un bene per lei... ma se questa è la cosa giusta per lei o meno, solo il tempo potrà stabilirlo", ha detto Milly Alcock. "Rhaenyra ha un'età in cui non riesce a distinguere tra amore platonico, amore romantico e lussuria, perché non ha vissuto abbastanza a lungo e non ha vissuto quelle esperienze. Penso che capisca che c'è un sentimento molto forte che la lega a Daemon, ma non è del tutto sicura di dove questo sentimento potrebbe portarla."

Sebbene gli accoppiamenti incestuosi non siano rari all'interno del mondo di Game of Thrones, e più nello specifico in Casa Targaryen, la relazione tra Daemon e Rhaenyra assume anche risvolti molto politica, considerato che la principessa è la figlia del re Viserys, fratello di Daemon. Chi ha letto il romanzo di George RR Martin 'Fuoco e Sangue', che ha fornito la base per la serie tv HBO, ha già un'idea molto precisa delle conseguenze di questa relazione: per tutti gli altri, invece, ecco quando uscirà House of the Dragon episodio 5.

