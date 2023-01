House of the Dragon, Milly Alcock fa impazzire i fan nelle foto in intimo Calvin Klein

Milly Alcock ha conquistato il cuore dei fan nella prima stagione di House of the Dragon, la prima stagione della serie prequel di Game of Thrones. L'attrice australiana è diventata famosa in tutto il mondo grazie al ruolo di Rhaenyra Targaryen e parallelamente alla fama sono cresciute anche le sponsorizzazioni.

Alcock ha fatto impazzire i propri fan sui social in seguito alla pubblicazione del servizio fotografico pubblicitario dell'attrice che indossa la biancheria intima di Calvin Klein.

Le immagini hanno generato tantissimi commenti su Instagram, non solo degli spettatori dello show HBO.



Anche colleghi di Alcock come Jessica McNamee e Anaïs Gallagher, figlia di Noel Gallagher degli Oasis, hanno commentato le foto.

Milly Alcock ha ricevuto parecchi elogi nel corso della stagione dei premi per il ruolo della giovane Rhaenyra, interpretata nella versione adulta da Emma D'Arcy, che ha trionfato agli ultimi Golden Globe. Alcock è stata candidata come miglior interprete ai Critics Choice Award, durante i quali Brendan Fraser ha emozionato la platea con il suo discorso in seguito al riconoscimento per il film The Whale.



Dopo la performance in House of the Dragon, Milly Alcock è stata accostata a diversi progetti futuri, tra cui un possibile ingresso nell'universo di Spider-Man nel ruolo di Gwen Stacy.



Su Everyeye potete recuperare la recensione di House of the Dragon, prima stagione dello show che anticipa gli eventi raccontati nella serie madre, Game of Thrones.