House of the Dragon, Milly Alcock: 'Credevo di essere una comparsa'

Nonostante l'insoddisfacente finale di Game of Thrones, House of the Dragon è già da record e il merito di questo successo è sicuramente da ricercare in un cast corale di incredibile spessore in cui nel primo episodio ha spiccato Milly Alcock nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen.

La giovane attrice di appena 22 anni aveva solo 11 anni quando il primo episodio di Game of Thrones è andato in onda su HBO e così, ha dovuto studiare molto per comprendere al meglio la storia e le dinamiche di questo mondo fantasy creato da George RR Martin.

"È uno spettacolo davvero eccezionale. Nessuno è al sicuro. Il pubblico sa che qualunque sia il tuo personaggio, non ti viene concesso molto tempo. Tutti vivono nell'ansia costante: 'Oh, non uccideranno il personaggio principale'. È come, Ci sono continui capovolgimenti di scena, ecco perché l'ho adorato. Ero tipo "Nessuno è al sicuro". Ogni volta ha superato le mie aspettative".

Almeno per ora però, sembra che la principessa Rhaenyra sia al sicuro e la vedremo più avanti nella stagione nella sua versione adulta interpretata da Emma D'Arcy dopo un salto temporale. Il primo episodio di House of the Dragon ha anche gettato le basi per il suo intenso arco narrativo, dopo che suo padre, Re Viserys l'ha nominata sua erede, condividendo con lei un importante segreto.

"È sempre un tale dono quando ti viene dato un personaggio che ha una bussola morale così forte e una traiettoria così chiara, che sa ciò che vuole anche se il mondo non permette di arrivarci. All'inizio credevo di essere una comparsa, che sarei apparsa in qualche flashback, non avevo idea di quanto fosse importante la mia parte finché non mi hanno inviato la sceneggiatura".

E voi, cosa ne pensate di House of the Dragon? Ditecelo nei commenti.