House of The Dragon: Milly Alcock saluta i suo compagni d'avventura: 'Vi amo tutti'

Il midseason trailer di House of the Dragon ha anticipato un grosso salto temporale che ci costringerà a salutare l'amatissima interprete di Rhaenyra Targaryen e così Milly Alcock ha voluto salutare i telespettatori e anche tutti i suoi compagni di viaggio con un post sui social network.

In un carousel di scatti dal dietro le quinte la giovane attrice ha mostrato alcuni significativi momenti di questo prequel di Game of Thrones e tra questi non potevano mancare naturalmente tutti quelli che l'hanno accompagnata in questa avventura, draghi compresi. Nelle foto sono presenti Matt Smith interprete dell'amatissimo Daemon Targeryen, Emily Carey interprete di Alicent Hightower e Fabien Frankel interprete di Sir Criston Cole.

Nei prossimi episodi il ruolo di Rhaenyra passerà ad Emma Darcy, che ci consegnerà una Principessa ben più matura di quella che abbiamo conosciuto fin qui, pronta ad occupare (o forse no) il posto che le spetta di diritto sull'ambitissimo Trono di Spade.

Tra l'altro proprio Milly Alcock credeva che sarebbe stata licenziata da House of the Dragon. La giovane attrice era convinta che non sarebbe durata tanto a lungo su un set del genere, soprattutto per via della sua scarsa esperienza. Le cose però come sappiamo sono andate molto diversamente ed in brevissimo tempo la giovane Rhaenyra è diventato un dei personaggi più amati dello show tratto dalla mitologia di George RR Martin.