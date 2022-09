House of the Dragon: una star della serie ringrazia i fan dopo l'addio nell'ultima puntata

All'indomani della sua apparizione nello show, la star di House of the Dragon, Nanna Blondell, ha scritto su Instagram un affettuoso addio a Laena dopo un solo episodio. L'attrice è infatti apparsa nel sesto episodio di House of the Dragon che ha visto attuarsi il tanto atteso salto temporale che era stato anticipato da tempo dalla produzione.

Ringraziando i fan per gli apprezzamenti e gli auguri, la Blondell ha confessato di essere stata "sopraffatta" dal sostegno e di non aver "compreso appieno" quanto il suo personaggio sia stato amato. Condividendo una foto di sé dal dietro le quinte dello show in posa con una protesi per il pancione, la Blondell ha aggiunto: "È stato un piacere assoluto avere la possibilità di camminare nei panni di [Laena]".

"Voglio solo riconoscere tutti che hanno dedicato tempo per scrivermi, ho letto tutti i messaggi e sono sopraffatta da tutti i complimenti affettuosi che mi avete inviato. Non credo di aver compreso appieno fino ad ora quanto fosse amato il personaggio di Laena dal libro. È stato un piacere assoluto avere la possibilità di camminare nei suoi panni".

Il personaggio di Laena Velaryon, infatti, decide di farsi bruciare dal suo drago dopo non essere riuscita a dare alla luce il suo terzo figlio dopo che Daemon a differenza di Re Viserys ha scelto di non costringerla a subire un cesareo che l'avrebbe certamente uccisa.

Per scoprire come andranno le cose dunque, non ci resta che attendere l'episodio 7 di House of the Dragon che come sempre andrà in onda alle ore 03.00 italiane su Sky Atlantic, nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 ottobre, nella sua versione sottotitolata in lingua originale.