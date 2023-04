House of the Dragon, Nikolaj Coster-Waldau rivela: 'Gli opening-credits mi hanno confuso'

Per molti fan che hanno seguito nel corso degli anni l'intera serie di Game of Thrones essere catapultati in uno scenario antecedente alle vicende trattate è stato piuttosto... strano. Immaginate come devono essersi sentiti coloro che hanno effettivamente vissuto la serie e il suo set.

Uno dei personaggi principali, Nikolaj Coster-Waldau (aka Jamie Lannister), ha rivelato in una recente intervista per TheWrap (nonché nostra fonte) la sua reazione agli opening-credits di House of The Dragon: "Un giorno mi sono seduto e ho guardato la sequenza del titolo e poi ero confuso perché la musica ovviamente è la stessa, il tema musicale, e quindi la sequenza del titolo era molto simile".

Insomma, è stata proprio la "troppa familiarità" con il progetto Apple TV+ a stranire l'attore. Tale sensazione l'ha spinto a non guardare la serie, e a maturare un 'piano' ben preciso per il futuro: "Darò loro solo un paio d'anni per un paio di stagioni e poi guarderò l'intera cosa".

La reazione di Nikolaj Coster-Waldau non deve essere travisata: l'attore è molto contento del progetto, e ha infatti commentato che: “Sono così felice che sia un successo e che la gente ami lo spettacolo. E alla fine lo guarderò".

Ad ogni modo il nostro Jamie Lannister non è l'unico ad aver avuto delle 'difficoltà' con il nuovo show sul mondo di GOT: anche Emilia Clarke ne sta evitando la visione, in quanto essa sarebbe 'troppo strana' per chi, come lei, è stato protagonista in prima persona di un universo simile.

Per concludere, vi rimandiamo alla nostra recensione di The House of The Dragon: correte a leggerla!