No, House of the Dragon non ha aumentato le ricerche 'zio e nipote' su Pornhub

In attesa dell'uscita della puntata otto di House of the Dragon, i fan in questi giorni sono stati travolti da una 'scoop' diventato immediatamente virale secondo cui la serie prequel di Game of Thrones avrebbe fatto impennare le ricerche del fetish 'zio e nipote' su Pornhub.

La 'notizia' era stata fatta circolare nelle scorse ore con un post - che trovate in calce all'articolo - che riportava anche delle 'dichiarazioni' virgolettate di un non meglio specificato portavoce di Pornhub: "Abbiamo ragione di credere che questo sia stato causato da House of the Dragon", recitava la dichiarazione, associata ad un'immagine di Matt Smith nei panni di Daemon Targaryen. Vi segnaliamo però che, come spesso accade sul web e specialmente sui social network, nessun portavoce della nota azienda di contenuti per adulti ha mai dichiarato tale frase, e anzi basta una rapida ricerca 'investigativa' per risalire all'origine del post divenuto virale in poche ore: si tratta di The Kernel News, un sito di satira e news esplicitamente fake equiparabile al nostrano e popolarissimo 'Lercio'.

Insomma, no: non possiamo sapere se in questo periodo le ricerche 'zio e nipote' siano aumentate sui siti per adulti, né se la cosa sia accaduta o stia accadendo a causa di House of the Dragon, ma quel che è certo è che nessun portavoce di Pornhub lo ha confermato con una dichiarazione ufficiale...per lo meno, non al momento della stesura di questo articolo.

Ricordiamo che House of the Dragon è in esclusiva su Sky e in streaming su NOW: