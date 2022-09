House of the Dragon: numeri in calo dopo il terzo episodio

Dopo gli spettacolari numeri riguardanti il numero di spettatori che hanno accompagnato l'uscita dei primi due episodi di House of the Dragon, iniziano ora ad arrivare i primi rapporti sulle valutazioni dello show, in calo dopo il debutto della serie dello scorso 21 agosto.

Secondo gli ultimi dati, il pubblico è diminuito del 28,6% - 1 milione di telespettatori via cavo - dopo l'episodio 3 di House of the Dragon, con circa 2,5 milioni di spettatori che si sono sintonizzati sulle quattro trasmissioni via cavo dello show domenica sera. In precedenza, House of the Dragon aveva visto un aumento del 9,4% da 3,2 milioni di spettatori per l'episodio 1, a 3,5 milioni di spettatori per l'episodio 2.

Detto ciò, è importante tenere a mente che queste cifre di ascolto arrivano dal numero di spettatori durante la messa in onda su HBO di House of the Dragon: non figurano nei numeri gli spettatori HBO Max o nelle valutazioni di piattaforme aggiuntive in cui lo spettacolo è in streaming . Inoltre, Variety ha osservato che la Warner Bros. Discovery ha scelto di non riportare i numeri di streaming per l'episodio 3, nonostante l'abbia fatto per gli episodi 1 e 2.

I numeri di streaming risultano essere fondamentali per poter dare un reale giudizio sul pubblico di House of the Dragon. L'episodio 1 dello spinoff de Il Trono di Spade ha attirato 9,99 milioni di spettatori totali nella serata della premiere su piattaforme streaming, mentre l'episodio 2 ha visto un aumento del 2% con 10,2 milioni di spettatori.

In attesa di vedere come si evolveranno questi dati con l'andare avanti della stagione, vi ricordiamo che la premiere di House of the Dragon ha battuto quella de Gli Anelli del Potere!