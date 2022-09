House of the Dragon, numeri impressionanti: 327 milioni di minuti per il primo episodio!

House of the Dragon ha conquistato anche Kit Harington, ma a quanto pare non solo lui: secondo le valutazioni di Nielsen, infatti, il prequel di Game of Thrones ha accumulato ben 327 milioni di minuti di visualizzazione su HBO Max nelle poche ore successive alla sua premiere di domenica 21 agosto.

Tra l'altro, come notato da The Hollywood Reporter, le classifiche in streaming misurano le visualizzazione dal lunedì alla domenica (in questo caso si parla della settimana dal 15 agosto al 21 agosto) dunque avendo debuttato nell'ultimo giorno della settimana House of the Dragon ha avuto pochissimo tempo a disposizione per accumulare i suoi numeri: nonostante questo 'handicap', però, la serie HBO è riuscita a rientrare nella top 10 settimanale, nella quale è stata battuta dal dramma canadese Heartland, che invece ha ottenuto 422 milioni di minuti di visione (ma che non ha debuttato a poche ore dalla scadenza).

Il primo episodio di House of The Dragon ha attirato 9,986 milioni di spettatori sulle varie piattaforme e su HBO Max, segnando un record per il pubblico più numeroso per qualsiasi nuova serie originale nella storia della HBO.

Ricordiamo che in Italia House of the Dragon è disponibile su Sky e in esclusiva su NOW. Per altri contenuti, guardate il trailer di House of the Dragon ep 5, che debutterà nella notte tra domenica e lunedì.