House of the Dragon, le nuove foto dal set mostrano le principesse Targaryen!

Mentre proseguono le riprese di House of the Dragon in vista dell'uscita nel 2022, sono emerse in rete delle nuove foto dal set in Cornovaglia che offrono un nuovo sguardo ad alcuni dei protagonisti dell'atteso spin-off di Game of Thrones.

Nello specifico salta all'occhio l'abito rosso/arancione di Rhaenyra Targaryen, interpretata nella serie da Milly Alcock. La giovane di casa Targaryen può essere vista al fianco del suo interesse amoroso Laenor Velaryon (Theo James). Le foto includono anche diversi scatti di una donna anziana nascosta da un particolare copricapo, che stando a quanto segnalato da Watchersonthewall è Eve Best nei panni di Rhaenys Targaryen.

La nuova serie di Game of Thrones, lo ricordiamo, sarà basata sul romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin incentrato sulla casa Targaryen. Dietro le quinte troviamo i veterani del franchise Miguel Sapochnick (regista di episodi acclamati come "Le Nozze Rosse" e "La Battaglia dei Bastardi") e Ryan Condall, che ricoprono il ruolo di showrunner, mentre Martin è accreditato come co-creatore (insieme a Randall) e produttore esecutivo. L'uscita della prima stagione, composta da un totale di 10 episodi, è prevista su HBO per un generico 2022.

Intanto, il casting dei personaggi ha anticipato che House of the Dragon esplorerà diverse timeline.