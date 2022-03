House of the Dragon, le nuove foto ufficiali dello spin-off di Game of Thrones

Con un nuovo e suggestivo poster, HBO Max ha ufficializzato la data d'uscita di House of the Dragon, la serie spin-off di Game of Thrones che esordirà in estate. Ma non è tutto qui: sui canali social ufficiali della serie ecco le prime foto ufficiali!

Il recente leak sull'uscita di House of the Dragon è dunque confermato, dato che HBO ha annunciato ufficialmente che la serie debutterà in streaming su HBO Max il prossimo 21 agosto. In Italia, House of the Dragon andrà in onda in contemporanea con la messa in onda statunitense, su Sky e in streaming su Now, nelle prime ore del 22 agosto.

House of the Dragon sarà ambientata tre secoli prima degli eventi di Game of Thrones e racconterà la storia della casata Targaryen, segnata dallo spettro della follia e da varie profezie.

Nelle nuove foto ufficiali (che potete vedere nei tweet in calce all'articolo) possiamo vedere per la prima volta da vicino alcuni personaggi della serie prequel, come una giovane primogenita di re Viserys, Rhaenyra Targaryen, interpretata da Emma D'Arcy nella sua versione adulta e da Milly Alcock da giovane, nonché Re Viserys I (Paddy Considine) e il principe Daemon Targaryen (Matt Smith).

Vediamo inoltre Lord Corlys Velaryon e la principessa Rhaenys Targaryen, rispettivamente interpretati da Steve Toussaint e da Eve Best: è di qualche settimana fa la notizia che anche Velaryon avrà una serie spin-off di Game of Thrones a lui dedicata, della quale George R.R. Martin avrebbe svelato già il titolo, "Il Serpente del Mare".

Inoltre, vediamo Rhys Ifans nei panni di Otto Hightower, padre di Alicent Hightower (Olivia Cooke da adulta, Emily Carey da giovane) nonché Primo Cavaliere del re per lungo tempo, ma anche Fabien Frankel nel ruolo di Ser Criston Cole, membro della Guardia reale di re Viserys I, e Sonoya Mizuno nelle vesti di Mysaria, amante prediletta del principe Daemon.