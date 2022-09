House of the Dragon: nuove nozze (di sangue e risse) nel trailer dell'episodio 5

Come di consueto, dopo la messa in onda del quarto episodio di House of the Dragon, il network HBO ha pubblicato il trailer la puntata numero 5 dell'acclamata serie tv fantasy prequel di Game of Thrones.

Il filmato, che come sempre potete trovare comodamente all'interno dell'articolo, mostra un altro grande e importante matrimonio in arrivo a Westeros, che minaccia di replicare gli eventi delle famose Nozze Rosse (o di precederle, dal punto di vista della time-line della saga): la succosa anteprima pubblicata da HBO mostra la notte dell'unione tra Rhaenyra Targaryen e Laenor Velaryon, anche se le cose non sembrano andare molto bene per gli invitati, ripresi dal filmato mentre sono intenti a darsele di santa ragione.

Il filmato non rivela quale sarà la causa del conflitto tra i Targaryen e i Velaryon, né se la violenza sia destinata a scatenarsi proprio durante la cena delle nozze oppure in una delle tante celebrazioni che la precedono. Tuttavia, sembra lecito aspettarsi che il matrimonio tra Rhaenyra e Laenor non porterà a quel senso di unità tra casati che Re Viserys si aspettava.

Ricordiamo che House of the Dragon è un'esclusiva di Sky e in streaming è disponibile solo su NOW. Per altre letture e approfondimenti sul mondo della saga, scoprite tutta la storia di Balerion il Terrore Nero, il drago che fu anche di Re Viserys.