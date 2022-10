House of the Dragon, Olivia Cooke su Alicent:'Penso che provi vero amore per Viserys'

La star di House of the Dragon, Olivia Cooke, interprete di Alicent, è intervenuta nel podcast ufficiale di Game of Thrones e ha parlato della relazione del suo personaggio con Viserys. Cooke si è soffermata sul matrimonio tra i due e sui sentimenti di Alicent nei confronti del quinto sovrano Targaryen dei Sette Regni.

"Penso che [Alicent] provi del vero amore per Viserys. Penso che affetto e amore siano davvero cresciuti ma penso che sia anche perché hanno dei bambini. Alicent è quasi come la custode principale dei vari problemi di Viserys" ha dichiarato Cooke.



Tuttavia, l'attrice non crede che la regina lo rispetti perché Viserys ha dimostrato di avere poca fermezza con i figli:"Non so se lo rispetta. Non so se pensa che sia il miglior sovrano. Credo che lei pensi che sia troppo morbido, e questo probabilmente a causa del modo in cui gestisce la sua relazione con Rhaenyra. Ed è così accecato dall'amore per i suoi figli che non vede le malefatte" ha concluso Cooke.



Scoprite quando uscirà l'episodio 8 di House of the Dragon su Sky. La serie spin-off di Game of Thrones sta riservando parecchie sorprese ai fan del franchise, che sembrano apprezzare, a giudicare dal successo ottenuto sinora dallo show.



Sul nostro sito potete leggere un approfondimento su House of the Dragon e le scene di sesso.