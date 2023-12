House of the Dragon, Olivia Cooke: 'I fan odieranno il mio personaggio'

Dopo l'arrivo del primo trailer di House of the Dragon 2, sappiamo che la seconda stagione dello spin-off di Game of Thrones debutterà su HBO la prossima estate e uno dei personaggi principali dello show ha potuto anticipare qualcosa circa il suo ritorno nello show. Stiamo parlando di Olivia Cooke, che riprenderà i panni di Alicent Hightower.

Olivia Cooke ha debuttato in House of the Dragon nel ruolo di Alicent del ramo Hightower della famiglia Targaryen, assumendo il ruolo della versione adulta della regina dopo che Emily Carey aveva interpretato la sua versione adolescente.

Molti fan si sono già schierati tra Alicent e Rhaenyra, mentre nel mondo di Westeros si profila una guerra civile, e la Cooke ha sperimentato un sacco di odio nei confronti del suo personaggio. Tuttavia, ha trovato un modo per scrollarselo di dosso, come ha rivelato in vista della seconda stagione di House of the Dragon in arrivo!

Sebbene House of the Dragon abbia adattato il personaggio in una luce migliore rispetto al libro, nella prima stagione ha fatto alcune mosse che hanno garantito ai fan dei Neri, ovvero i sostenitori di Rhaenyra e Daemon, di accomunarla al resto degli odiati Verdi, ovvero gli Hightower e i loro sostenitori. Parlando al podcast Unwrapped, Olivia Cooke ha commentato le critiche ricevute dal suo personaggio:

"Anche se non vi è piaciuto il mio personaggio, va benissimo! Ne avete tutto il diritto. Ecco perché non voglio interpretare personaggi che devono piacere a tutti. È il bello di quello che facciamo. Ognuno di noi si commuove e proietta così tante cose in così tanti modi diversi... Sono pienamente consapevole che Alicent è un po' come la Marmite".

L'attrice ha spiegato meglio: "Ne ho avuto prova ieri sera al pub! Una donna si è avvicinata e mi ha detto: 'Sei quella ragazza in House of the Dragon! Il tuo personaggio è una vera stronza. Ti ho odiata!'. E tu devi solo dire: 'Oh, ok. Ok. Buona serata'. Ma ehi, stai avendo un impatto nelle persone. Immagino che ci sia una sorta di impatto che la storia e l'arte stanno trasmettendo. È difficile da quantificare perché mi sento come se vivessi in scatole diverse della mia stessa vita. Sono in grado di compartimentare e mettere da parte questa esperienza".

Nell'attesa, George Martin ha giù visto i primi episodi di House of the Dragon 2.

Infine, Cooke ha concluso: "Sto imparando a costruirmi una vera corazza, quindi non la prendo sul personale. So che non è l'eroina della storia. Sono entrata in quella [serie] sapendolo. È una persona piena di difetti e di complessità. È difficile da accettare e credo che la cosa migliore sia non prenderla sul serio".