House of the Dragon, Olivia Cooke: 'La mia Lady Alicent somiglia a Cersei Lannister'

A un mese dal debutto di House of the Dragon, entra nel vivo la campagna promozionale dell'attesissima serie prequel di Game of Thrones: dopo il trailer ufficiale di House of the Dragon diffuso ieri da HBO, ecco le prime dichiarazioni degli interpreti.

In una recente intervista con il The Hollywood Reporter, l'attrice britannica Olivia Cooke ha parlato apertamente della sua Lady Alicent Hightower e delle similitudini con un'altra donna forte: Cersei Lannister.

"Adoro questo paragone perché Cersei era il mio personaggio preferito" ha dichiarato la Cooke. "Alicent ha un suo lato oscuro, ma in realtà tutti i suoi sforzi sono orientati verso ciò che lei ritiene giusto, anche se fuori luogo".

Inoltre, parlando della collega Emma D'Arcy che interpreta Rhaenyra Targaryen, ha detto: "Ci sono dei momenti in cui Emma e Alicent sono circondate da personaggi maschili davvero idioti. E sappiamo benissimo che se tutti questi uomini se ne andassero e ci fossimo solo noi due, il regno sarebbe salvo. Tutto quel ficcanasare e quel pavoneggiarsi ha completamente incasinato tutto".

Nel frattempo, il co-showrunner Ryan Condal di recente ha promesso ai fan che in House of the Dragon rivedremo posti e dettagli introdotti nella serie madre Game of Thrones, mentre Miguel Sapochnik ha rivelato che saranno letteralmente riciclati degli oggetti di scena (soprattutto spade) già usati in The Witcher e Warcraft. Le armi in più sono state usate soprattutto per realizzare il "nuovo" Trono di Spade, per il quale sono servite circa 2500 spade in più, molte delle quali sono state parzialmente fuse per dare l'illusione che il trono sia stato forgiato dal fuoco di un drago, come narrato dalle opere di George R.R. Martin.

Il risultato è un Trono di Spade più somigliante a quello descritto nei libri, seppur più pericoloso rispetto a quello di Game of Thrones: "E' altrettanto pericoloso come quello dei libri, abbiamo dovuto recintarlo quando lo abbiamo costruito" ha rivelato Sapochnik, rivelando anche una precauzione aggiuntiva: sulla punta di tutte le spade che circondano la scalinata che porta al trono erano state infilzate delle palle da tennis per evitare incidenti sul set.

La prima stagione di House of the Dragon debutterà su HBO il prossimo 21 agosto e sarà trasmesso in contemporanea su Sky nelle prime ore del 22 agosto: nel frattempo sembra essere sempre più reale House of the Dragon 2.