House of the Dragon, Olivia Cooke: 'Pazzesco essere nel mondo di Game of Thrones'

Dopo aver promesso ai fan che i personaggi di House of the Dragon saranno ben scritti, Olivia Cooke, interprete di Alice Hightower, ha parlato delle sensazioni che ha provato sul set dell'attesa serie prequel di Game of Thrones.

"Aiuta il fatto che la storia sia ambientata cento anni prima. Siamo nel mondo di Game of Thrones, ma puoi calarti mentalmente in una situazione diversa sapendo che, da attrice, non devi seguire necessariamente ciò che hanno fatto gli altri" ha spiegato l'attrice in un'intervista rilasciata a Deadline in occasione dell'uscita dell'adattamento di A Naked Singularity.

"Allo stesso tempo però è bizzarro, dopo tutti questi anni guardarti e pensare: 'Cosa sto indossando? Cosa sto facendo? Questa cosa è pazzesca'", ha aggiunto.

Con una prima stagione composta da 10 episodi, nuova serie di Game of Thrones sarà basata sul romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin incentrato sulla casa Targaryen. Dietro le quinte troviamo i veterani del franchise Miguel Sapochnick (regista di episodi acclamati come "Le Nozze Rosse" e "La Battaglia dei Bastardi") e Ryan Condall, che ricoprono il ruolo di showrunner, mentre Martin è accreditato come co-creatore (insieme a Randall) e produttore esecutivo. L'uscita su HBO è prevista per il 2022.

Nel frattempo, dopo lo stop House of the Dragon è tornata in produzione.