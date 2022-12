House of the Dragon: Olivia Cooke rivela la scena che più ha avuto difficoltà a girare!

Quest'anno è approdata sul piccolo schermo la prima stagione di House of the Dragon, lo spin-off della celebre Game of Thrones che è riuscito a conquistare il cuore di milioni di spettatori. Come ben sapete, una delle protagoniste dello show è Alicent, personaggio interpretato in un primo momento da Emma Carey e in seguito da Olivia Cooke.

Proprio quest'ultima ha da poco rilasciato una nuova intervista con The Hollywood Reporter, con l'attrice che ha rivelato quale per lei è stata la scena più difficile da girare nel corso di tutti gli episodi:

"Nell'episodio otto, la scena con Dyana, quando lei mi dice che mio figlio l'ha violentata... ho dovuto colpire duramente Tom [Glynn-Carney] durante la scena. E Tom, essendo Tom, era tipo "No, colpiscimi e basta". Al primo giro, l'ho preso al mento. E lui mi ha detto, "No, fammi volare contro il muro", e io l'ho fatto davvero, fino al punto in cui ha echeggiato per tutto il corridoio, e la mia mano improvvisamente ha avuto un battito cardiaco. Fortunatamente la telecamera era su Tom, e sono stata completamente portata fuori dalla scena [perché stavo] cercando di reprimere una risata davvero imbarazzante. Dio solo sa cosa gli ha fatto in faccia… L'abbiamo provato solo una o forse due volte. Ma è stata del tipo, "Oh mio Dio, non si scherza con te."

Per salutarvi, vi lasciamo con la recente intervista di Paddy Considine, che ha parlato del suo Viserys.