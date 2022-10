House of the Dragon, Olivia Cooke è su WikiFeet dopo quella scena nell'episodio 9

Olivia Cooke si è ritrovata sulla prima pagina di WikiFeet grazie a House of the Dragon. Si tratta di un portale che raccoglie gli screenshot riguardanti i piedi delle star e delle persone dello spettacolo presi direttamente dagli show in cui appaiono. Insomma, l'attrice di House of the Dragon è diventata l'idolo dei feticisti di tutto il mondo.

Mentre Approdo del Re si prepara a un cambio di regole, uno dei momenti più assurdi della storia di Westeros si è verificato nel nono episodio della prima stagione, "The Green Council". In pratica, nella scena in questione, Larys Strong si concede ai piedi di Alicent, che lei gli mostra in cambio di informazioni che lui le sta nascondendo.

La scena ha fatto sì che le ricerche su Google per i piedi di Olivia Cooke schizzassero alle stelle, mentre i feticisti dei piedi di tutto il mondo hanno accolto la scena senza alcun senso dell'ironia. WikiFeet, il sito internet più importante per i feticisti dei piedi delle celebrità, ha deciso di raddoppiare le ricerche su Google e ora la pagina su Olivia Cooke è l'articolo in primo piano sulla prima pagina del sito. Questo è ciò per cui l'umanità si è evoluta: creare un sito web che profila i piedi delle persone, esclusivamente per la gioia dei feticisti. Millenni di progresso tecnologico hanno portato a questo momento, e ora possiamo riposare tranquilli.

Se non lo avete ancora recuperato, nel trailer del season finale di House of the Dragon assistiamo a combattimenti di e tra draghi, e con molto fuoco all'orizzonte. La battaglia è ormai alle porte e Rhaenyra ha bisogno di draghi, per poterne uscire vittoriosa.

Vi ricordiamo che House of the Dragon è un'esclusiva di Sky ed è disponibile in streaming su NOW. Ci raccomandiamo inoltre di non cercare House of the Dragon su Pornhub, perché la storia secondo cui la serie HBO avrebbe fatto incrementare le ricerche del fetish 'zio e nipote' sui siti per adulti non è esattamente vera.

Su queste pagine trovate già la recensione della 1x09 di House of the Dragon.