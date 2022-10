House of the Dragon, l'ottavo episodio è la quiete prima della tempesta secondo la regista

Proprio come fu per le stagioni più apprezzate di Game of Thrones, anche House of the Dragon basa gran parte del suo fascino sulla sensazione di camminare sul ghiaccio sottile: la tensione è sempre lì pronta ad esplodere, e mai come in questo ottavo episodio si ha la sensazione che tutta quell'energia potenziale stia per deflagrare.

Nell'ottavo episodio di House of the Dragon vediamo infatti la tensione giungere a un culmine che presumibilmente porterà a eventi decisamente interessanti nelle prossime settimane: a confermarlo è stata proprio la regista Geeta Patel, che ha parlato del delicato equilibrio ricercato in fase di scrittura e lavorazione.

"Era esattamente questo che volevamo raccontare, e per metterlo in scena ci sono voluti gli sforzi dell'intero team. Ryan [Condal] e Miguel [Sapochnik] erano stati molto chiari sul fatto che volessero puntare un sacco sul mostrare come tutti questi fili che tengono insieme il reame stiano insieme molto flebilmente. Siamo stati costantemente in meeting e abbiamo controllato ogni scena due, tre, anche quattro volte per essere sicuri che tutte stesse insieme in questo modo, come se fosse al punto di rottura. Ci sono volute tante conversazioni con gli attori e la consapevolezza che nulla sia bianco o nero" sono state le parole della regista.

Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sulle Stepstones, elemento fondamentale dello show HBO in onda su Sky e NOW.