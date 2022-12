House of the Dragon, Paddy Considine sulla malattia di Viserys: 'Come mio padre'

Grazie alla sua incredibile performance, Paddy Considine è riuscito a ritagliarsi un posto speciale nel cuore di tutti gli spettatori della prima stagione di House of the Dragon, serie prequel di Game of Thrones disponibile su Sky e NOW.

Nel corso della sua recente apparizione al "The Adam Buxton Podcast", l'attore ha rivelato che la malattia di Re Viserys ha avuto un grande impatto su di se e sulla sua famiglia per via di suo padre, che ha perso una feroce battaglia contro il cancro anni prima.

"Non ho visto l'episodio otto, mentre mia moglie e mia figlia si, e si sono piuttosto arrabbiate. Mia moglie mi ha detto: 'Guarda solo la fine.' Anni fa ho visto mio padre morire di cancro, passò rapidamente dalla diagnosi all'essere in punto di morte. Sai, è diventato scheletrico così rapidamente. Quindi, quando [mia moglie] mi ha mostrato quella cosa nel finale e il mio personaggio ha mostrato il volto, sono scoppiato a piangere, perché ho rivisto mio padre morire, la sua immagine, ed è stato scioccante. Ho messo così tante delle caratteristiche di mia madre in questo personaggio, ma quando l'ho visto ho pensato 'Quello è mio padre', ed è stato terrificante. Quindi è stata una cosa di grande impatto. Il personaggio di Re Viserys in House of the Dragon penso che sia probabilmente il più grande personaggio che io abbia mai visto. La storia era giusta. Il personaggio era giusto".

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sulla Danza dei Draghi di House of the Dragon.